Стали известны имена игроков «Енисея» с положительным результатом теста на COVID-19

Стали известны игроки и сотрудники «Енисея», у которых тест на COVID-19 дал положительный результат. В список заболевших вошли Виталий Пьянченко, Дмитрий Ребров, Константин Гарбуз, Евгений Песиков, Томас Рукас и Александр Алфёров. Кроме того, тест нескольких футболистов дал сомнительный результат. Как стало известно «Чемпионату», команда в полном составе ушла на карантин.



«Енисей» на официальном сайте сообщил о случаях заражения коронавирусом в команде.



После восьми туров Футбольной национальной лиги клуб набрал 14 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице. 13 сентября команда должна была сыграть на выезде с «Шинником».



Вспышка COVID-19 наблюдается и в составе брянского «Динамо». Команда получила два технических поражения и продолжает находиться на карантине.

«Енисей» сообщил о выявлении коронавируса у нескольких футболистов команды