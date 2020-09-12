Стали известны имена игроков «Енисея» с положительным результатом теста на COVID-19

Стали известны игроки и сотрудники «Енисея», у которых тест на COVID-19 дал положительный результат. В список заболевших вошли Виталий Пьянченко, Дмитрий Ребров, Константин Гарбуз, Евгений Песиков, Томас Рукас и Александр Алфёров. Кроме того, тест нескольких футболистов дал сомнительный результат. Как стало известно «Чемпионату», команда в полном составе ушла на карантин.
«Енисей» на официальном сайте сообщил о случаях заражения коронавирусом в команде.
После восьми туров Футбольной национальной лиги клуб набрал 14 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице. 13 сентября команда должна была сыграть на выезде с «Шинником».
Вспышка COVID-19 наблюдается и в составе брянского «Динамо». Команда получила два технических поражения и продолжает находиться на карантине.
Фото: «Чемпионат»
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