Генеральный директор «Ротора» прокомментировал расторжение контракта с Ананидзе

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский рассказал о расторжении контракта с полузащитником Джано Ананидзе.



«Когда вели переговоры с Джано, понимали, что идём на риск. Было ясно, что ему потребуется какое-то время, чтобы вернуть оптимальные кондиции. При хорошем раскладе, мы получили бы усиление в лице одного из лучших полузащитников РПЛ, но судьба распорядилась иначе. Благодарим Джано и хотим пожелать ему залечить все болячки и снова радовать нас игрой», — цитирует Рекечинского пресс-служба «Ротора».



6 августа Джано Ананидзе подписал контракт с «Ротором» и перешёл в клуб на правах свободного агента. 12 сентября клуб официально заявил о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

«Ротор» объявил о расторжении контракта с Джано Ананидзе