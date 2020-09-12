Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Генеральный директор «Ротора» прокомментировал расторжение контракта с Ананидзе

Генеральный директор «Ротора» прокомментировал расторжение контракта с Ананидзе
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский рассказал о расторжении контракта с полузащитником Джано Ананидзе.

«Когда вели переговоры с Джано, понимали, что идём на риск. Было ясно, что ему потребуется какое-то время, чтобы вернуть оптимальные кондиции. При хорошем раскладе, мы получили бы усиление в лице одного из лучших полузащитников РПЛ, но судьба распорядилась иначе. Благодарим Джано и хотим пожелать ему залечить все болячки и снова радовать нас игрой», — цитирует Рекечинского пресс-служба «Ротора».

6 августа Джано Ананидзе подписал контракт с «Ротором» и перешёл в клуб на правах свободного агента. 12 сентября клуб официально заявил о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

«Ротор» объявил о расторжении контракта с Джано Ананидзе
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020