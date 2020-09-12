Источник: «Локомотив» готов улучшить предложение по Тикиньо до € 12 млн
«Локомотив» не оставляет попыток подписать нападающего «Порту» Тикиньо. Команда собирается повысить предложение до € 12 млн, чтобы заполучить бразильского форварда. «Порту» рассчитывает получить за 29-летнего игрока € 15 млн, но «железнодорожники» не готовы отдавать такую сумму. Попытка подписать Тикиньо может стать последней, сообщает A Bola.
Бразилец перешёл в «Порту» в 2017 году. Сумма трансфера из «Витории» составила € 5,6 млн. В сезоне-2019/2020 нападающий провёл 48 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 19 мячей и отдал три результативные передачи.
Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2020/2021. По информации интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 9 млн.
Агент Тикиньо рассказал о переговорах с «Локомотивом»
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