Шевченко: Ибрагимович — лидер на поле. Он играл с умом и руководил товарищами по «Милану»
Бывший игрок «Милана», а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о нападающем миланской команды Златане Ибрагимовиче.
«Если он ещё способен что-то дать команде, если у него есть мотивация, я бы пытался удержать его. В последние месяцы Златан делал то, чего мы от него ожидали: играл с умом и руководил товарищами по „Милану“. Он всегда лидер на поле», — приводит слова Шевченко La Gazzetta dello Sport.
Напомним, 31 августа Ибрагимович продлил контракт с «Миланом» на один год. Ибрагимович перешёл в итальянский клуб в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. В минувшем сезоне 38-летний швед провёл за итальянский клуб 18 матчей и забил 10 мячей.
- 12 сентября 2020
-
13:37
-
13:31
-
13:15
-
13:10
-
13:02
-
12:50
-
12:42
-
12:26
-
12:15
-
11:48
-
11:41
-
11:30
-
11:25
-
11:18
-
11:04
-
10:48
-
10:46
-
10:45
-
10:18
-
10:17
-
10:06
-
10:02
-
09:45
-
09:43
-
09:30
-
09:26
-
09:22
-
09:17
-
07:10
-
04:51
-
02:39
-
02:20
-
01:37
-
01:24
-
01:03
Партнерский контент