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Шевченко: Ибрагимович — лидер на поле. Он играл с умом и руководил товарищами по «Милану»

Шевченко: Ибрагимович — лидер на поле. Он играл с умом и руководил товарищами по «Милану»
Футбол / Италия 0

Бывший игрок «Милана», а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о нападающем миланской команды Златане Ибрагимовиче.

«Если он ещё способен что-то дать команде, если у него есть мотивация, я бы пытался удержать его. В последние месяцы Златан делал то, чего мы от него ожидали: играл с умом и руководил товарищами по „Милану“. Он всегда лидер на поле», — приводит слова Шевченко La Gazzetta dello Sport.

Напомним, 31 августа Ибрагимович продлил контракт с «Миланом» на один год. Ибрагимович перешёл в итальянский клуб в январе 2020 года из «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента. В минувшем сезоне 38-летний швед провёл за итальянский клуб 18 матчей и забил 10 мячей.

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