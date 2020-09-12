Бышовец: хочу, чтобы «судейская справедливость» к «Спартаку» не обернулась против ЦСКА

Бывший тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от предстоящего московского дерби и оценил шансы «Спартака» на титул.
«Лидерство наших команд в российском чемпионате в основном зависит от соперников, ведь нашим ведущим командам не хватает стабильности и свойственны перепады. Стоило «Зениту» потерять в двух матчах очки, как «Спартак» сумел этим воспользоваться. Мне кажется, умение Тедеско определить оптимальный состава в какой-то степени даёт плоды.
Но «Спартаку» могут помешать традиционные информационные вбросы — то об уходе Жиго, то о проблемах Соболева с игровой практикой и самомнением. Не говорю уже о слухах об отъезде Кокорина в «Рому». Если медиашум останется за пределами команды, то можно будет говорить, что у «Спартака» будет возможность использовать шансы на титул, а также проблемы, которые есть у «Локомотива», «Краснодара», «Ростова» и далее по списку.
ЦСКА по организации игры ограничен в схеме. Прежде всего хотел бы, чтобы вернувшаяся к «Спартаку» «судейская справедливость» не обернулась несправедливостью к ЦСКА. Проблема спартаковцев будет в том, что большая часть основного состава оказалась без игровой практики во время паузы на матчи сборных. При этом шанс ЦСКА вижу только в контратаках. Подводя итог, шансы команд равны, многое будет зависеть от реализации. Но все-таки считаю, что некоторое преимущество будет у «Спартака», — цитирует Бышовца ТНВ.
- 12 сентября 2020
-
13:37
-
13:31
-
13:15
-
13:10
-
13:02
-
12:50
-
12:42
-
12:26
-
12:15
-
11:48
-
11:41
-
11:30
-
11:25
-
11:18
-
11:04
-
10:48
-
10:46
-
10:45
-
10:18
-
10:17
-
10:06
-
10:02
-
09:45
-
09:43
-
09:30
-
09:26
-
09:22
-
09:17
-
07:10
-
04:51
-
02:39
-
02:20
-
01:37
-
01:24
-
01:03