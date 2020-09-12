Воспитанник «Краснодара» и «Спартака» Репях перешёл в «Вейле»

Воспитанник «Краснодара» и «Спартака» 18-летний полузащитник Иван Репях заключил контракт с датским «Вейле» и уже приступил к тренировкам с молодежным составом. Ожидается, что после получения разрешения на работу на следующей неделе он присоединится к основе «Вейле».



Репях начинал футбольное образование в академии «Краснодара». В 2016 году перешёл в систему «Спартака». За молодёжный состав красно-белых центральный полузащитник провёл 52 матча, забил восемь мячей и отдал девять результативных передач. В сезоне-2018/2019 дебютировал в Футбольной национальной лиге за «Спартак-2», тот матч — единственный в ФНЛ.



«Вейле» вернулся в датскую Суперлигу, став чемпионом первого дивизиона в сезоне-2019/2020. 13 сентября команда на выезде в матче первого тура встретится с «Орхусом».

Из-за него поссорились Федун и Галицкий. Репях не заиграл в «Спартаке» и уехал в Европу Сегодня о скандале четырёхлетней давности смешно вспоминать.