Воспитанник «Краснодара» и «Спартака» Репях перешёл в «Вейле»

Воспитанник «Краснодара» и «Спартака» 18-летний полузащитник Иван Репях заключил контракт с датским «Вейле» и уже приступил к тренировкам с молодежным составом. Ожидается, что после получения разрешения на работу на следующей неделе он присоединится к основе «Вейле».
Репях начинал футбольное образование в академии «Краснодара». В 2016 году перешёл в систему «Спартака». За молодёжный состав красно-белых центральный полузащитник провёл 52 матча, забил восемь мячей и отдал девять результативных передач. В сезоне-2018/2019 дебютировал в Футбольной национальной лиге за «Спартак-2», тот матч — единственный в ФНЛ.
«Вейле» вернулся в датскую Суперлигу, став чемпионом первого дивизиона в сезоне-2019/2020. 13 сентября команда на выезде в матче первого тура встретится с «Орхусом».
- 12 сентября 2020
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