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«Тамбов» — «Уфа»: составы команд на матч 7-го тура РПЛ

«Тамбов» — «Уфа»: составы команд на матч 7-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Уфы» на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, стартовый свисток прозвучит в 13:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тамбов» — «Уфа».

«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Ойеволе, Шляков, Грицаенко, Каплиенко, Чуперка, Карасёв, Тетрашвили, Обухов, Панченко.

Запасные: Чагров, Таказов, Головня, Кабахидзе, Балашов, Костюков, Онугха, Карапетян.

«Уфа»: Беленов, Табидзе, Аликин, Неделчару, Йокич, Сухов, Безденежных, Данченко, Алиев, Фольмер, Жамалетдинов.

Запасные: Чернов, Шафинский, Никитин, Тилль, Бизяк, Гиоргобиани, Голубев, Емельянов.

«Тамбов» набрал 4 очка в 6 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (5) — на 12-м месте. Лидером чемпионата является московский «Спартак» (14).

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