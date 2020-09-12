Эдин Джеко стал отцом в третий раз

В семье нападающего «Ромы» Эдина Джеко и его супруги Амры Силайджич появился на свет дочь. Форвард рассказал об этом событии в своём «твиттере», сопроводив надпись трогательной фотографией новорождённой.
«Welcome to the world, our little flower DALIA», — написал Джеко.
Далия стала третьим ребёнком в семье, в феврале 2016 года у Эдина и Амры родилась дочь Уна, а в сентябре 2017-го на свет появился сын Дани.
Эдин Джеко выступает за «Рому» с 2016 года. Нападающий перешёл в стан «волков» из «Манчестер Сити» за € 11 млн. За римлян форвард провёл 222 матча, забил 106 голов и отдал 50 результативных передач.
Действующий контракт Джеко с «Ромой» рассчитан до 2022 года. Нападающим активно интересуется туринский «Ювентус». Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 10 млн.
Просмотреть фото можно в "твиттере" Джеко.
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