«Урал» — «Химки»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Сегодня, 12 сентября, состоится матч «Урал» – «Химки». Встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена», стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Химки».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Мосякин и Валентин Мурашов (оба — Москва). Резервный рефери – Максим Матюнин (Москва).
«Урал» набрал 6 очков в 6 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (3) — на предпоследнем, 15-м месте. Лидером чемпионата является московский «Спартак» (14).
Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
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