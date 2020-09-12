Пьянич и Тодибо приступили к тренировкам за «Барселону»

Защитник Жан-Клер Тодибо и полузащитник Миралем Пьянич полностью вылечились от COVID-19 и приступили к тренировочному процессу, сообщает пресс-служба «Барселоны». Игроки получили допуск и начали индивидуальную работу на базе сине-гранатовых.



Тодибо пополнил ряды «Барселоны» в 2019 году, перейдя из «Тулузы» за € 1 млн. За сине-гранатовых провёл пять матчей и не отметился результативными действиями. Окончание сезона-2019/2020 игрок провёл в аренде в «Шальке».



Миралем Пьянич перешёл в «Барселону» из «Ювентуса» в это межсезонье. Сумма трансфера 30-летнего боснийца составила € 60 млн. В сезоне-2019/2020 игрок провёл за «старую синьору» 43 матча, забил три мяча и отдал восемь результативных передач.

Миралем Пьянич заразился коронавирусом