«Ливерпуль» — «Лидс»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 12 сентября, состоится матч «Ливерпуль» — «Лидс Юнайтед». Встреча 1-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Лидс Юнайтед».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. В бригаду войдут ассистенты Стюарт Бёрт и Стив Беннет. Резервный рефери – Майк Дин.



«Ливерпуль» набрал 99 очков в 38 матчах и стал чемпионом Англии сезона-2019/2020, на 18 очков опередив «Манчестер Сити». «Лидс Юнайтед» стал победителем Чемпионшипа и вернулся в английскую Премьер-лигу после 16-летнего перерыва.



Календарь английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.