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Источник: Артуро Видаль пройдёт медосмотр в «Интере» 14 сентября

Источник: Артуро Видаль пройдёт медосмотр в «Интере» 14 сентября
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль близок к переходу в «Интер», сообщает FC Inter News.

По информации источника, в ближайшее время стороны проведут встречу, чтобы согласовать трансфер Видаля. Ожидается, что чилийский футболист прибудет в Милан 14 сентября для прохождения медицинского осмотра.

Ранее сообщалось, что Видаль согласовал личный контракт с «Интером». Годовая зарплата Видаля составит € 6 млн + бонусы, соглашение будет действовать до 2022 года с возможностью продления ещё на один год.

Артуро Видаль стал одним из тех игроков, кого не видит в своей команде новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман. За «Интер» уже выступает соотечественник Видаля Алексис Санчес, перешедший в итальянский клуб из «Манчестер Юнайтед».

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