Баскетболисты ЦСКА поддержали футбольных одноклубников перед дерби со «Спартаком»
Баскетболисты ЦСКА записали ролик в поддержку футбольных одноклубников перед московским дерби со «Спартаком».
«Мы ЦСКА! И мы вместе!
Желаем победы нашим братьям-футболистам в дерби», — написали представители баскетбольного клуба ЦСКА в своём «твиттере».
13 сентября состоится московское дерби, в котором «армейцы» сыграют со «Спартаком» на своём поле. В шести турах ЦСКА набрал 10 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице. Красно-белые (14) лидируют в Российской Премьер-Лиге. Начало встречи — в 19:00 мск.
Последняя встреча команд состоялась в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. ЦСКА выиграл со счётом 2:0, голы на счету Николы Влашича.
Просмотреть видео можно в "твиттере" баскетбольго клуба ЦСКА.
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