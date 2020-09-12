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«Мы не можем молчать». 93 футболиста призвали остановить насилие в Беларуси

«Мы не можем молчать». 93 футболиста призвали остановить насилие в Беларуси
Футбол 0

93 белорусских футболиста записали видеообращение, выступив против насилия в Беларуси.

«Мы записали это видео, потому что не можем молчать. Молчать, когда бьют наших людей, друзей, коллег. Мы — футболисты разных команд, но одной страны. Мы руководствуемся лишь совестью и нетерпимостью ко всему происходящему в нашей стране. Выражаем соболезнования родным тех, кто был убит. Хотим выразить слова поддержки тем, кто пострадал, был унижен, жестоко избит и искалечен. И призываем — остановите насилие!

Мы, как и весь наш народ, имеем права, закреплённые конституцией. Никто не должен подвергаться пыткам. Нет иной привилегии, кроме одной — право человека. Мы за правду, справедливость и свободу», — сказали футболисты в видеообращении.

Видео можно посмотреть на канале «Нежно о футболе» в YouTube.

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