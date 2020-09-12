«Урал» — «Химки»: составы команд на матч 7-го тура РПЛ

Стали известны составы «Урала» и подмосковных «Химок» на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена», стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Химки».



«Урал»: Помазун, Рыков, Кулаков, Страндберг, Золотов, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Эль-Кабир, Мишкич, Панюков.



Запасные: Годзюр, Герасимов, Ароян, Бавин, Евсеев, Подберёзкин, Емельянов, Магомадов, Араторе, Шаболин, Августиняк, Караев.



«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Корян, Ломовицкий, Боженов, Полярус, Казанцев, Куат, Дядюн.



Запасные: Хомич, Генералов, Филин, Мурнин, Кухарчук, Мартусевич, Липовой, Воробьёв, Конате, Алиев, Сигневич.