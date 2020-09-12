Сергей Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Арсеналом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал готовность команды к предстоящему матчу с тульским «Арсеналом» и рассказал о сильных сторонах соперника.



«Усталость, конечно, накопилась. Но это не играет решающей роли. В начале весенней части, после возобновления, мы также сыграли дома с «Локомотивом» (0:0) и потеряли очки с «Уфой» (0:0). Нужно забивать, без забитых мячей не бывает побед. Будем готовиться к следующему матчу, ничего страшного нет. Нужно побеждать и проходить как можно лучше всю дистанцию, а не отдельно взятый матч.



Есть игроки, которые вернулись из расположения сборных. Они в разном состоянии. Кто-то играл, кто-то — нет. Понятно, что это дополнительная нагрузка — и психологическая, и физическая. Наша задача — привести всех в нормальное состояние. Через пару дней посмотрим, кто как выглядит. Кроме Дриусси и Лунева, которые продолжают восстановление, все остальные готовятся к матчу.



«Арсенал» — очень хорошая и квалифицированная команда. По игре, количеству моментов смотрится очень прилично. В каких-то матчах просто не повезло. «Арсенал» демонстрирует очень хорошую игру как в атаке, так и в обороне. Есть хорошие игроки, которые могут в одиночку решить судьбу матча. Есть Луценко, один из лучших бомбардиров, который очень опасен в быстрых атаках и в штрафной площади. Эта команда демонстрирует хорошую игру, несмотря на то что сейчас находится ниже, чем ей хотелось бы. Но это все поправимо. Не сомневаюсь, «Арсенал» поднимется, потому что по качеству игры он смотрится хорошо», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

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