Спортдиректор «Тамбова» — о долгах перед игроками: через 2–3 недели деньги будут выплачены
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал результат матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (2:0), а также прокомментировал задолженность по зарплате перед футболистами клуба.
«Эта победа намного важнее, чем над ЦСКА или „Спартаком“. Нам надо обыгрывать прямых конкурентов. Бойкот и трудности с зарплатой? У нас очень хороший коллектив. Да, все переживают. Но мы сели, поговорили — все решили, что надо чуть потерпеть и подождать. Через две-три недели все вопросы будут решены, деньги будут выплачены. Этой победой мы ещё хотим поддержать нашего губернатора на выборах», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Нападающий «Тамбова» подтвердил наличие задолженностей по зарплате перед игроками клуба
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