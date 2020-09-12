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Гарри Магуайр остался капитаном «Манчестер Юнайтед»

Гарри Магуайр остался капитаном «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал форму и будущее защитника «дьяволов» Гарри Магуайра.

«У Гарри было непростое лето. Перерыв получился не очень большим. У него он сложился по-другому по сравнению с остальными, поэтому дали ему дополнительно несколько дней для отдыха. Сейчас он вернулся и выглядит отлично.

Он достойно справился с произошедшим, а мы здесь, безусловно, его поддерживаем. Он остаётся нашим капитаном.

Считаю его замечательным человеком, у него всегда были правильные ценности. Надеюсь, увидим, как Гарри играет на высоком уровне», — цитирует Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Судебный приговор капитану «дьяволов» Гарри Магуайру был отменён после подачи апелляции.

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