Гарри Магуайр остался капитаном «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал форму и будущее защитника «дьяволов» Гарри Магуайра.
«У Гарри было непростое лето. Перерыв получился не очень большим. У него он сложился по-другому по сравнению с остальными, поэтому дали ему дополнительно несколько дней для отдыха. Сейчас он вернулся и выглядит отлично.
Он достойно справился с произошедшим, а мы здесь, безусловно, его поддерживаем. Он остаётся нашим капитаном.
Считаю его замечательным человеком, у него всегда были правильные ценности. Надеюсь, увидим, как Гарри играет на высоком уровне», — цитирует Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
Судебный приговор капитану «дьяволов» Гарри Магуайру был отменён после подачи апелляции.
«Манчестер Юнайтед» может лишить Гарри Магуайра капитанской повязки
- 12 сентября 2020
-
16:38
-
16:30
-
16:27
-
16:24
-
16:06
-
16:00
-
15:56
-
15:45
-
15:44
-
15:36
-
15:24
-
15:19
-
15:06
-
14:53
-
14:40
-
14:18
-
14:01
-
13:37
-
13:31
-
13:15
-
13:10
-
13:02
-
12:50
-
12:42
-
12:26
-
12:15
-
11:48
-
11:41
-
11:30
-
11:25
-
11:18
-
11:04
-
10:48
-
10:46
-
10:45
Партнерский контент