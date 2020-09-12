«Арсенал» разгромил «Фулхэм» в первом матче нового сезона АПЛ
В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
На 8-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт. В начале второго тайма, на 49-й минуте, бразильский защитник Габриэль упрочил преимущество «канониров» в счёте. Через 8 минут нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, забив гол, довёл счёт до разгромного.
Лондонский «Арсенал» в 38 матчах набрал 56 очков и занял 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2019/2020. «Фулхэм» вылетел в Чемпионшип в апреле 2019 года. В финале плей-офф Чемпионшипа «Фулхэм» со счётом 2:1 обыграл «Брентфорд» и вернулся в АПЛ.
- 12 сентября 2020
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