Малком рассказал о визите в Москву

Полузащитник «Зенита» Малком рассказал о выходных в Москве и поделился ожиданиями от матча с тульским «Арсеналом».
«Ближе познакомился с Москвой. Раньше такой возможности не было. Всё время в отеле. Когда приезжаем на матчи, на город толком не посмотреть. А сейчас мы с семьей провели там несколько дней, гуляли, отдыхали. Было здорово. Удалось воспользоваться этим временем и восстановить силы, так что теперь мы более чем готовы к возобновлению чемпионата и настраиваемся только на победу. Это наша цель.
Там отличные рестораны, очень вкусная еда. Моя девушка в восторге от магазинов и покупок. Для моей карточки это было не так хорошо, но мы здорово провели время. И теперь пора возвращаться в игру, побеждать и набирать очки, чтобы вернуть наше первое место», — цитирует Малкома пресс-служба «Зенита».
- 12 сентября 2020
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