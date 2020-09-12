Футболисты «Спартака» устроили коридор для Тедеско в честь дня рождения

Игроки московского «Спартака» устроили коридор для главного тренера команды Доменико Тедеско, который сегодня, 12 сентября, празднует день рождения.

Немецкому специалисту исполнилось 35 лет.

Видео можно посмотреть в "инстаграме" клуба.

В октябре 2019 года «Спартак» объявил о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера. Специалист сменил на этом посту Олега Кононова. В прошлом сезоне под руководством немецкого специалиста «Спартак» занял седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.



«Спартак» набрал 14 очков в 6 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 7-м туре чемпионата России красно-белые сыграют с ЦСКА. Матч состоится 13 сентября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 19:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасёв.