Тарханов: вчера четырёх игроков «Енисея» положили в больницу, а сегодня выгнали оттуда

Главный тренер «Енисея» Александр Тарханов рассказал о вспышке коронавируса в красноярской команде.



«Среди заболевших у нас оказалось четверо футболистов. Ситуация такова: вчера у них обнаружили коронавирус, положили в больницу, а сегодня их выгнали оттуда. Сказали, они здоровые. Непонятно, как так произошло. Мы делали тесты уже в Ярославле, сначала положительный результат пришел первым двум, а чуть позже остальные узнали. Игроки чувствуют себя нормально, без каких-либо симптомов. Непонятная ситуация. В больнице у них взяли анализы и сообщили, что они здоровые, можно уходить. Странная ситуация.

Вчера утром приехали в Ярославль из Воронежа на поезде и сразу прошли тесты. По регламенту, чтобы перенести матч, минимум семь человек должны быть заболевшими. Команда сегодня улетит в Красноярск чартером. Мы не такая богатая команда, а нам надо 5 или 6 миллионов отдавать, чтобы добраться в Красноярск. На обычный рейс нас могут и не пустить. Сейчас пока все в гостинице. Получается, всю гостиницу надо выселять? Непонятная ситуация, как обнаружили коронавирус, если в больнице сказали, что ничего нет", — цитирует Тарханова «Р-Спорт».

Футбольная национальная лига (ФНЛ) на официальном сайте объявила об отмене матча 9-го тура первенства «Шинник» — «Енисей». Ранее стало известно, что «Енисей» в полном составе ушёл на карантин из-за вспышки коронавируса в красноярской команде.