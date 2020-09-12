Тарханов: вчера четырёх игроков «Енисея» положили в больницу, а сегодня выгнали оттуда

Главный тренер «Енисея» Александр Тарханов рассказал о вспышке коронавируса в красноярской команде.
«Среди заболевших у нас оказалось четверо футболистов. Ситуация такова: вчера у них обнаружили коронавирус, положили в больницу, а сегодня их выгнали оттуда. Сказали, они здоровые. Непонятно, как так произошло. Мы делали тесты уже в Ярославле, сначала положительный результат пришел первым двум, а чуть позже остальные узнали. Игроки чувствуют себя нормально, без каких-либо симптомов. Непонятная ситуация. В больнице у них взяли анализы и сообщили, что они здоровые, можно уходить. Странная ситуация.
Вчера утром приехали в Ярославль из Воронежа на поезде и сразу прошли тесты. По регламенту, чтобы перенести матч, минимум семь человек должны быть заболевшими. Команда сегодня улетит в Красноярск чартером. Мы не такая богатая команда, а нам надо 5 или 6 миллионов отдавать, чтобы добраться в Красноярск. На обычный рейс нас могут и не пустить. Сейчас пока все в гостинице. Получается, всю гостиницу надо выселять? Непонятная ситуация, как обнаружили коронавирус, если в больнице сказали, что ничего нет", — цитирует Тарханова «Р-Спорт».
Футбольная национальная лига (ФНЛ) на официальном сайте объявила об отмене матча 9-го тура первенства «Шинник» — «Енисей». Ранее стало известно, что «Енисей» в полном составе ушёл на карантин из-за вспышки коронавируса в красноярской команде.
- 12 сентября 2020
-
18:05
-
18:02
-
17:59
-
17:48
-
17:37
-
17:21
-
17:19
-
17:15
-
16:38
-
16:30
-
16:27
-
16:24
-
16:06
-
16:00
-
15:56
-
15:45
-
15:44
-
15:36
-
15:24
-
15:19
-
15:06
-
14:53
-
14:40
-
14:18
-
14:01
-
13:37
-
13:31
-
13:15
-
13:10
-
13:02
-
12:50
-
12:42
-
12:26
-
12:15
-
11:48