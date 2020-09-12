Бабаев: вклад ВЭБ.РФ в новую стратегию ЦСКА невозможно переоценить

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, как сотрудничество с государственной корпорацией ВЭБ.РФ изменило жизнь клуба.
«Вклад, который ВЭБ.РФ вносит в новую стратегию ЦСКА, невозможно переоценить. Во многом благодаря этому у нас появились новые возможности. Рады, что такая серьезная корпорация обратила внимание на наш клуб. ВЭБ.РФ оказывает помощь по всем направлениям, привлекает новых инвесторов, спонсоров. Даже в период режима самоизоляции работа не прекращалась.
Совет директоров? Заочно уже состоялось много заседаний. Рассматриваются вопросы, предусмотренные уставом ЦСКА. В частности, утверждаются сделки, спонсорские и трансферные контракты. Всё это осуществляется с одобрения совета директоров, куда входят очень уважаемые люди. Несмотря на высокую занятость, они находят время для активного участия в жизни клуба. Можно сказать, что и в этом плане ЦСКА получил серьёзное усиление», — цитирует Бабаева пресс-служба клуба.
- 12 сентября 2020
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