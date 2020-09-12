«Тема с вуду — такое себе». Главный редактор CSKA TV — о видео «Спартака» перед дерби

Главный редактор CSKA TV Екатерина Кирильчева прокомментировала видеоролик «Спартака», появившийся в преддверии московского дерби в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«Коллеги, ну тема с вуду — такое себе. Не уверена, что вам поможет», — написала Кирильчева на своей странице в «Твиттере».

В видео «Спартака» показаны голы в ворота красно-синих в исполнении Араса Озбилиза, Зе Луиша, Квинси Промеса, Самуэля Жиго и Джордана Ларссона. В ролике фигурируют кадры из YouTube-шоу ЦСКА с куклами.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 13 сентября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Главным арбитром встречи был назначен Сергей Карасёв. «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. У красно-белых 14 очков. «Армейцы» (10) — на пятом месте.