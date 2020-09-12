Бабаев: по количеству воспитанников в главной команде ЦСКА — среди лидеров в Европе

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал игру воспитанников «армейского» клуба в текущем сезоне.

«Кучаев, конечно, молодец. Пережил не самый приятный этап в карьере — как известно, у него была серьёзная травма. Мы продолжали верить в игрока, продлили контракт, изменив условия в лучшую сторону. Таким образом, поддержали футболиста, дали понять, что нуждаемся в нём. Немаловажно, что сейчас Кучаев выступает на позиции, которая ему больше подходит.



Очень приятно, когда молодые футболисты из системы нашего клуба добираются до основного состава. На мой взгляд, эту тенденцию важно сохранить. Известно, что по количеству собственных воспитанников в главной команде ЦСКА находится среди лидеров во всей Европе. Вспомним, как был открыт счёт в последнем матче с «Ахматом». Наир Тикнизян выполняет прострел на Фёдора Чалова, тот сбрасывает мяч на Кучаева, и Костя забивает. Этот гол сделали исключительно наши воспитанники!



Константин Марадишвили сейчас регулярно играет в стартовом составе. Я уже не говорю об Игоре Акинфееве и Георгии Щенникове. Можно вспомнить и Александра Головина, и Илью Помазуна, который великолепно начал выступать за «Урал», куда мы его отдали в аренду. Сезон едва начался, а Помазун уже дважды признавался лучшим футболистом матча. Всё это очень радует», — цитирует Бабаева пресс-служба клуба.