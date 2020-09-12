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У семерых игроков «Ротора» обнаружен коронавирус

У семерых игроков «Ротора» обнаружен коронавирус
Футбол / РПЛ 0

«Ротор» объявил, что в составе команды у семерых футболистов положительный результат теста на коронавирус.

«Результаты последнего тестирования показали отклонение от нормы у семерых игроков основного состава и у двух членов административного штаба. Все они сдали повторный мазок и сейчас изолированы от команды. Положительные результаты выявлены у Ильи Жигулёва, Александра Саплинова, Беки Микелтадзе, Камиля Муллина, Ники Кипиани, Азата Байрыева и Александра Довбни.

Нашим приоритетом является здоровье футболистов и персонала, а также безопасность проведения соревнований. Мы незамедлительно приняли все меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и поставили в известность руководство профильных ведомств, РФС и РПЛ.

Матч с футбольным клубом «Краснодар» состоится! Надеемся на поддержку наших болельщиков в этой сложной ситуации», — говорится в сообщении на сайте клуба.

Матч «Ротор» — «Краснодар» запланирован на завтра, 13 сентября. Начало — в 19:00 мск.

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