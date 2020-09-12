«Кристал Пэлас» одержал домашнюю победу в матче с «Саутгемптоном» в 1-м туре АПЛ

«Кристал Пэлас» одержал победу в домашнем матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном». Встреча прошла на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече был забит на 13-й минуте. Эндрос Таунсенд протащил мяч по правому флангу и навесил в штрафную, где Уилфрид Заха первым же касанием с лёта отправил мяч в сетку.

Таким образом, лондонцы набирают первые три очка в новом сезоне английской Премьер-лиги и занимают второе место в таблице. «Саутгемптон» в матче 1-го тура терпит поражение.

Напомним, сегодня, 12 сентября, состоялся матч «Фулхэм» — «Арсенал». «Канониры» разгромили соперника со счётом 3:0 и возглавили турнирную таблицу чемпионата Англии.