В «Роторе» прокомментировали ситуацию с коронавирусом в клубе

Старший тренер «Ротора» Максим Шацких прокомментировал ситуацию с коронавирусом в клубе.



«Готовимся в обычном режиме. Обоймы нам хватит. Заявка не пострадает, в ней будет столько игроков, сколько нужно. Посмотрим, может быть, будем привлекать кого-то из молодёжной команды», — сказал Шацких в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Накануне стало известно, что результаты последнего тестирования показали отклонение от нормы у семерых игроков основного состава «Ротора» и у двух членов административного штаба. Все они сдали повторный мазок и сейчас изолированы от команды. Положительные результаты выявлены у Ильи Жигулёва, Александра Саплинова, Беки Микелтадзе, Камиля Муллина, Ники Кипиани, Азата Байрыева и Александра Довбни.