В «Роторе» прокомментировали ситуацию с коронавирусом в клубе
Старший тренер «Ротора» Максим Шацких прокомментировал ситуацию с коронавирусом в клубе.
«Готовимся в обычном режиме. Обоймы нам хватит. Заявка не пострадает, в ней будет столько игроков, сколько нужно. Посмотрим, может быть, будем привлекать кого-то из молодёжной команды», — сказал Шацких в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Накануне стало известно, что результаты последнего тестирования показали отклонение от нормы у семерых игроков основного состава «Ротора» и у двух членов административного штаба. Все они сдали повторный мазок и сейчас изолированы от команды. Положительные результаты выявлены у Ильи Жигулёва, Александра Саплинова, Беки Микелтадзе, Камиля Муллина, Ники Кипиани, Азата Байрыева и Александра Довбни.
У семерых игроков «Ротора» обнаружен коронавирус
- 12 сентября 2020
-
19:31
-
19:21
-
18:58
-
18:51
-
18:45
-
18:42
-
18:23
-
18:22
-
18:20
-
18:05
-
18:02
-
17:59
-
17:48
-
17:37
-
17:21
-
17:19
-
17:15
-
16:38
-
16:30
-
16:27
-
16:24
-
16:06
-
16:00
-
15:56
-
15:45
-
15:44
-
15:36
-
15:24
-
15:19
-
15:06
-
14:53
-
14:40
-
14:18
-
14:01
-
13:37
Партнерский контент