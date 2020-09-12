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В «Роторе» прокомментировали ситуацию с коронавирусом в клубе

В «Роторе» прокомментировали ситуацию с коронавирусом в клубе
Футбол / РПЛ 0

Старший тренер «Ротора» Максим Шацких прокомментировал ситуацию с коронавирусом в клубе.

«Готовимся в обычном режиме. Обоймы нам хватит. Заявка не пострадает, в ней будет столько игроков, сколько нужно. Посмотрим, может быть, будем привлекать кого-то из молодёжной команды», — сказал Шацких в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Накануне стало известно, что результаты последнего тестирования показали отклонение от нормы у семерых игроков основного состава «Ротора» и у двух членов административного штаба. Все они сдали повторный мазок и сейчас изолированы от команды. Положительные результаты выявлены у Ильи Жигулёва, Александра Саплинова, Беки Микелтадзе, Камиля Муллина, Ники Кипиани, Азата Байрыева и Александра Довбни.

У семерых игроков «Ротора» обнаружен коронавирус
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