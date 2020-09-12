«Ливерпуль» — «Лидс»: стартовые составы на матч 1-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура АПЛ «Ливерпуля» с «Лидс Юнайтед».
«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Кейта, Мане, Салах, Фирмино.
Запасные: Адриан, Матип, Фабиньо, Джонс, Милнер, Минамино, Ориги.
«Лидс»: Меслье, Эйлинг, Кох, Стрёйк, Даллас, Филлипс, Клих, Харрисон, Эрнандес, Кошта, Бэмфорд.
Запасные: Касилья, Кейси, Шаклтон, Алиоски, Родриго, Поведа, Робертс.
Встреча 1-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Лидс Юнайтед».
«Ливерпуль» набрал 99 очков в 38 матчах и стал чемпионом Англии сезона-2019/2020, на 18 очков опередив «Манчестер Сити». «Лидс Юнайтед» стал победителем Чемпионшипа и вернулся в английскую Премьер-лигу после 16-летнего перерыва.
- 12 сентября 2020
-
19:31
-
19:21
-
18:58
-
18:51
-
18:45
-
18:42
-
18:23
-
18:22
-
18:20
-
18:05
-
18:02
-
17:59
-
17:48
-
17:37
-
17:21
-
17:19
-
17:15
-
16:38
-
16:30
-
16:27
-
16:24
-
16:06
-
16:00
-
15:56
-
15:45
-
15:44
-
15:36
-
15:24
-
15:19
-
15:06
-
14:53
-
14:40
-
14:18
-
14:01
-
13:37