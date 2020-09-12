«Ливерпуль» — «Лидс»: стартовые составы на матч 1-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы на матч 1-го тура АПЛ «Ливерпуля» с «Лидс Юнайтед».

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Хендерсон, Кейта, Мане, Салах, Фирмино.

Запасные: Адриан, Матип, Фабиньо, Джонс, Милнер, Минамино, Ориги.

«Лидс»: Меслье, Эйлинг, Кох, Стрёйк, Даллас, Филлипс, Клих, Харрисон, Эрнандес, Кошта, Бэмфорд.

Запасные: Касилья, Кейси, Шаклтон, Алиоски, Родриго, Поведа, Робертс.

Встреча 1-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Лидс Юнайтед».

«Ливерпуль» набрал 99 очков в 38 матчах и стал чемпионом Англии сезона-2019/2020, на 18 очков опередив «Манчестер Сити». «Лидс Юнайтед» стал победителем Чемпионшипа и вернулся в английскую Премьер-лигу после 16-летнего перерыва.