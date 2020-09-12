Дмитрий Гунько: «Химки» уступили «Уралу» по ударам в лицо

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько прокомментировал проигрыш (1:3) в матче 7-го тура РПЛ с «Уралом».
«По ударам в лицо мы уступили — 0:2, посмотрел в раздевалке. Претензии к судьям? Нет, просто констатирую факт. Мы имели достаточно много моментов, к сожалению, пропускали на стандартах, но по ударам превзошли. Куат провел качественный матч, видно, что функционально тяжеловато, он не тренировался с нашими игроками, но видно, что он игрок высокого уровня», — цитирует Гунько «Матч ТВ».
Екатеринбургский «Урал» одержал победу (3:1) в домашнем матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками». «Урал» набрал 9 очков в 7 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (3) — на предпоследнем, 15-м месте. Лидером чемпионата является московский «Спартак» (14).
- 12 сентября 2020
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