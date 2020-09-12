Проведение матча 7-го тура РПЛ «Ротор» — «Краснодар» под вопросом

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги прокомментировала ситуацию с коронавирусом в «Роторе».
«По итогам проведённого тестирования у семи представителей «Ротора» были выявлены положительные результаты тестов на коронавирус. Они изолированы от команды, находятся под наблюдением врачей. Клуб незамедлительно уведомил о сложившейся ситуации Роспотребнадзор и лигу, а также провёл необходимые профилактические мероприятия.
В настоящее время местное отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет определена контактная группа и вынесено решение о возможности участия «Ротора» в матче 7-го тура РПЛ с «Краснодаром», — говорится в сообщении.
Накануне стало известно, что результаты последнего тестирования показали отклонение от нормы у семерых игроков основного состава «Ротора» и у двух членов административного штаба. Положительные результаты выявлены у Ильи Жигулёва, Александра Саплинова, Беки Микелтадзе, Камиля Муллина, Ники Кипиани, Азата Байрыева и Александра Довбни.
Матч «Ротор» — «Краснодар» запланирован на завтра, 13 сентября. Начало — в 19:00 мск.
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