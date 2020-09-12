Салах — первый игрок «Ливерпуля», забивший в четырёх матчах открытия сезона подряд

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал первым игроком команды, кому удалось забить гол в каждом матче открытия сезона на протяжении четырёх сезонов подряд, сообщает OptaJoe.

Форвард открыл счёт в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед».

Египтянин стал вторым футболистом по этому показателю за всю историю английской Премьер-лиги, уступив лишь Тедди Шерингему, который забивал в дебютном матче сезона в составе «Тоттенхэм Хотспур» с 1992 по 1995 год.

Матч «Ливерпуль» — «Лидс Юнайтед» проходит в эти минуты. Хозяева выигрывают со счётом 2:1. Помимо Салаха, гол забил защитник Вирджил ван Дейк. У гостей гол на счету полузащитника Джека Харрисона, который арендован у «Манчестер Сити».