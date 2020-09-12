Нобоа забил «Ахмату» и возглавил гонку бомбардиров РПЛ

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа забил гол в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» и возглавил гонку бомбардиров чемпионата.

Гол был забит на 25-й минуте. Жоаозиньо здорово поборолся и сделал передачу вперёд, Бурмистров отдал на Нобоа, и тот с дальней дистанции вогнал мяч в угол ворот. Это уже 5-й мяч эквадорца.

По четыре мяча на счету полузащитника «Рубина» Дениса Макарова, нападающего «Зенита» Сердара Азмуна и хавбека ЦСКА Константина Кучаева.

Матч «Ахмат» — «Сочи» проходит в эти минуты. После первого тайма счёт в пользу гостей — 1:0.

Грозненский «Ахмат» набрал в 6 матчах 10 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (12) — на 3-м месте. Лидером чемпионата является московский «Спартак» (14).