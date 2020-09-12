Артета: уверен, «Арсенал» очень скоро продлит контракт с Обамеянгом

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о продлении контракта с габонским нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом.
«Я действительно уверен, что мы сделаем это очень скоро. Надеюсь, в ближайшие несколько дней вы узнаете несколько новостей», — цитирует Артету Sky Sports.
Сообщалось, что Обамеянг согласился подписать новый контракт с лондонским клубом.
По данным источника, новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2023 года. Нынешний контракт истекает через год.
Обамеянг перешёл в «Арсенал» в январе 2018 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 63,75 млн. В минувшем сезоне 31-летний форвард принял участие в 36 матчах чемпионата Англии (35 — в основном составе), в которых стал автором 22 забитых мячей (два — с пенальти), отдал три результативные передачи, а также получил три жёлтые карточки и одну красную. Ранее он играл за «Милан», «Лилль» и «Сент-Этьен».
- 12 сентября 2020
-
20:58
-
20:50
-
20:38
-
20:19
-
20:11
-
20:08
-
19:53
-
19:31
-
19:21
-
18:58
-
18:51
-
18:45
-
18:42
-
18:23
-
18:22
-
18:20
-
18:05
-
18:02
-
17:59
-
17:48
-
17:37
-
17:21
-
17:19
-
17:15
-
16:38
-
16:30
-
16:27
-
16:24
-
16:06
-
16:00
-
15:56
-
15:45
-
15:44
-
15:36
-
15:24