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Артета: уверен, «Арсенал» очень скоро продлит контракт с Обамеянгом

Артета: уверен, «Арсенал» очень скоро продлит контракт с Обамеянгом
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о продлении контракта с габонским нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом.

«Я действительно уверен, что мы сделаем это очень скоро. Надеюсь, в ближайшие несколько дней вы узнаете несколько новостей», — цитирует Артету Sky Sports.

Сообщалось, что Обамеянг согласился подписать новый контракт с лондонским клубом.

По данным источника, новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2023 года. Нынешний контракт истекает через год.

Обамеянг перешёл в «Арсенал» в январе 2018 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 63,75 млн. В минувшем сезоне 31-летний форвард принял участие в 36 матчах чемпионата Англии (35 — в основном составе), в которых стал автором 22 забитых мячей (два — с пенальти), отдал три результативные передачи, а также получил три жёлтые карточки и одну красную. Ранее он играл за «Милан», «Лилль» и «Сент-Этьен».

Пьер-Эмерик Обамеянг согласовал новый контракт с «Арсеналом»
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