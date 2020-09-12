Первый тренер Кучаева рассказал, как «Локомотив» упустил хавбека

Александр Грачёв, первый тренер полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, рассказал, как игрока не взяли в «Локомотив».



«Возил в «Локомотив» не только Кучаева — восьмерых человек. Сам повёз. На «Газели». В школе «Локомотива» был приёмный день, мы сфотографировались у паровоза, подошли к полю, и тут какой-то тренер закричал на пацанов: «Вы кто такие? Почему вас так много? Где ваш тренер?».



Потом — мне: «Рязань — футбольный город, что ли? Давай мне одного-двух». — «Мы ж 200 километров проехали. Они потом родителям расскажут, что в «Локомотиве» были. Такая память». В общем, дал там по тысяче рублей, и всех моих ребят взяли на просмотр.



Итог? Про Кучаева — ни слова. Про другого мальчика — Мещерякова — сказали: «Ладно, может, позвоним потом». Так и не позвонили. Там и просмотр-то был — передачки поделали, и всё им ясно. В общем, когда я узнал, что «Локомотив» упустил Кокорина, не удивился. Им на блюдечке привозишь, а они нос воротят», — цитирует Грачёва «Матч ТВ».



Кучаев начал заниматься футболом в рязанской школе ДЮСШ ЦСК.

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