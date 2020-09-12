«Милан» выкупил Анте Ребича у «Айнтрахта»

«Милан» на своём официальном сайте объявил о заключении полноценного контракта с форвардом Анте Ребичем, который ранее принадлежал «Айнтрахту» и выступал в минувшем сезоне за «россонери» на правах аренды.

Нападающий в начале сезона не попадал в стартовый состав «Милана», но затем стал играть важную роль в команде. В завершившемся сезоне Серии А Ребич забил 11 голов, отдал три результативные передачи и получил пять жёлтых карточек.

В обмен на Ребича «Айнтрахт» получил форварда Андре Силву, который накануне также подписал полноценное соглашение с немецким клубом.

С 2013 по 2018 год Анте принадлежал итальянской «Фиорентине». Оттуда он три раза уходил в аренду — в «РБ Лейпциг», «Эллас Верону» и «Айнтрахт».