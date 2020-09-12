Хет-трик Салаха помог «Ливерпулю» обыграть «Лидс». Команды забили 7 голов

Матч 1-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Лидс Юнайтед» завершился победой хозяев. Встреча прошла на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 4:3.
Счёт в матче был открыт уже на 4-й минуте встречи. Салах отправил мяч в сетку и стал первым игроком «Ливерпуля», кому удалось забить гол в каждом матче открытия чемпионата на протяжении четырёх сезонов подряд. На 12-й минуте гости установили паритет — Харрисон подхватил мяч, накрутил двух соперников и пробил в нижний угол. Ещё через 8 минут хозяева снова вышли вперёд — Робертсон с углового навесил во вратарскую, ван Дейк высоко выпрыгнул и головой вколотил мяч в ворота. Но «Лидс» опять сумел отыграться усилиями Бэмфорда на 30-й минуте. Мерсисайдцам понадобилось три минуты, чтобы повести в счёте, дубль оформил Салах.
На 66-й минуте гости снова установили паритет — Кошта забежал по флангу и сделал перевод в штрафную, Клих первым касанием принял мяч, а вторым пробил в дальний нижний угол. На 87-й минуте в ворота «Лидса» был назначен пенальти, который был реализован Салахом. Египтянин оформил хет-трик.
Таким образом, «Ливерпуль» набирает три очка наряду с «Арсеналом» и «Кристал Пэлас» в первом туре нового сезона.
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