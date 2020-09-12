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Джикия: подарок Тедеско хотим сделать завтра

Джикия: подарок Тедеско хотим сделать завтра
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА, который состоится завтра, 13 сентября.

«Отдыхать некогда. Всегда приятно играть и тем более побеждать, что мы сделали со сборной. Можно сказать, это приятная усталость. Настроение — бомба. Приятно, что мою работу высоко оценивают. Постараюсь держать планку и иногда становиться лучшим игроком матча.

Когда ждать дубля в ворота ЦСКА, как сделал Жиго в прошлом дерби? От меня — не могу сказать. Если Жиго или кто-то другой повторит это и мы добьёмся положительного результата, все будут счастливы.

Подарок главному тренеру хотим сделать завтра. Сегодня организовали традиционной тоннель. Пару раз в печень пробили неплохо. Всё нормально, как и всегда», — сказал Джикия в видео, выложенном на канале «Спартака» в YouTube.

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