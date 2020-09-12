Талалаев: беспокоит неправильная реакция «Ахмата» на гол «Сочи»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал проигрыш команды в матче 7-го тура с «Сочи» (0:1).
«Не очень приятное начало матча. Минут двадцать мы не совсем правильно играли. Нам долго не удавалось разнообразить игру. Мы готовились к одному варианту ведения игры — они предложили нам другой. Пропустили необязательный гол. Самое главное, что меня беспокоит, — неправильная реакция команды на гол. После гола 10-15 минут мы играли в футбол, который не приносит созданных моментов. Это не совсем правильно», — сказал Талалаев на пресс-конференции.
В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» уступил «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол забил полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа на 25-й минуте матча. Жоаозиньо поборолся и сделал передачу вперёд, Никита Бурмистров отдал на Нобоа, который с дальней дистанции вогнал мяч в угол ворот.
- 12 сентября 2020
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