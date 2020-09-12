«Наполи» интересуется защитником «Арсенала» Мустафи

Защитник лондонского «Арсенала» Шкодран Мустафи может перейти в «Наполи», сообщает итальянский журналист Николо Скира в "Твиттере".
По информации источника, зарплата немца в английском клубе составляет € 4,5 млн в год. Его соглашение с «Арсеналом» истекает в 2021 году. «Наполи» открыл переговоры о трансфере защитника.
Напомним, Мустафи получил повреждение во время матча 1/2 финала Кубка Англии с «Манчестер Сити» (2:0) и был вынужден покинуть поле. В ходе медицинского обследования у 28-летнего защитника было выявлено повреждение подколенного сухожилия, игроку потребовалась операция. Сообщалось, что Мустафи пропустит начало следующего сезона.
В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
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