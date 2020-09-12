Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ливерпуль» — «Лидс»: видео всех голов матча 1-го тура АПЛ

«Ливерпуль» — «Лидс»: видео всех голов матча 1-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Матч 1-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Лидс Юнайтед» завершился победой хозяев. Встреча прошла на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 4:3.

Счёт в матче был открыт уже на 4-й минуте встречи. Салах отправил мяч в сетку и стал первым игроком «Ливерпуля», кому удалось забить гол в каждом матче открытия чемпионата на протяжении четырёх сезонов подряд.

На 12-й минуте гости установили паритет — Харрисон подхватил мяч, накрутил двух соперников и пробил в нижний угол.

Ещё через 8 минут хозяева снова вышли вперёд — Робертсон с углового навесил во вратарскую, ван Дейк высоко выпрыгнул и головой вколотил мяч в ворота.

Но «Лидс» опять сумел отыграться усилиями Бэмфорда на 30-й минуте.

Мерсисайдцам понадобилось три минуты, чтобы повести в счёте, дубль оформил Салах.

На 66-й минуте гости снова установили паритет — Кошта забежал по флангу и сделал перевод в штрафную, Клих первым касанием принял мяч, а вторым пробил в дальний нижний угол.

На 87-й минуте в ворота «Лидса» был назначен пенальти, который был реализован Салахом. Египтянин оформил хет-трик.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020