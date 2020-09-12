Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт клуба.

По информации пресс-службы, первая команда, тренерский штаб и персонал клуба прошли тесты на COVID-19 в пятницу, 11 сентября. Анализ новых образцов в лаборатории показал, что тест Симеоне дал положительный результат. Тренер не имеет симптомов и находится дома в изоляции.

Ранее появилась информация, что два футболиста команды заразились коронавирусом. Это нападающий Диего Коста и полузащитник команды Сантьяго Ариас.

В минувшем сезоне чемпионата Испании мадридский «Атлетико», набрав 70 очков, занял третье место. Подопечные Диего Симеоне отстали от чемпиона — мадридского «Реала» — на 17 баллов.