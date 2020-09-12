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«Вест Хэм» дома проиграл «Ньюкаслу»

«Вест Хэм» дома проиграл «Ньюкаслу»
Футбол / Англия 0

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Вест Хэм Юнайтед» уступил «Ньюкасл Юнайтед». Встреча проходила на олимпийском стадионе в Лондоне и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Счёт на 56-й минуте встречи открыл форвард «Ньюкасла» Каллум Уилсон, ассистировал ему Джеффри Хендрик. На 87-й минуте отличился уже сам Хендрик, голевую передачу отдал Мигель Альмирон.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом, помогали ему ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный арбитр — Даррен Ингланд.

В прошлом сезоне «Вест Хэм», набрав 39 очков, занял 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Ньюкасл» (44) оказался на итоговом 13-м месте. Чемпионом стал «Ливерпуль» (99).

Англия - Премьер-лига. 1-й тур
12 сентября 2020, суббота. 22:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Уилсон – 56'   0:2 Хендрик – 87'
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