«Вест Хэм» дома проиграл «Ньюкаслу»

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Вест Хэм Юнайтед» уступил «Ньюкасл Юнайтед». Встреча проходила на олимпийском стадионе в Лондоне и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Счёт на 56-й минуте встречи открыл форвард «Ньюкасла» Каллум Уилсон, ассистировал ему Джеффри Хендрик. На 87-й минуте отличился уже сам Хендрик, голевую передачу отдал Мигель Альмирон.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом, помогали ему ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный арбитр — Даррен Ингланд.

В прошлом сезоне «Вест Хэм», набрав 39 очков, занял 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Ньюкасл» (44) оказался на итоговом 13-м месте. Чемпионом стал «Ливерпуль» (99).