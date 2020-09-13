Форварда «Манчестер Юнайтед» Гринвуда уличили в использовании веселящего газа

В Сети появилось видео, на котором нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд вдыхает веселящий газ, сообщает The Sun.

Ролик был снят в Манчестере несколько недель назад. На видео футболист вдыхает оксид азота из воздушного шарика у губ. Рядом с игроком можно заметить девушку. В ролике Гринвуд также накачивает шарик с помощью баллона.

При вдыхании чистого оксида азота у человека быстро развиваются состояние опьянения и сонливость.

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден и нападающий Мэйсон Гринвуд ранее были пойманы на нарушении правил карантина. После гостевого матча сборной Англии с Исландией в Лиге наций (1:0) игроки привели девушек в отель, где располагалась команда. Футболистов отстранили от матча со сборной Дании. Гринвуд прокомментировал отстранение от матчей сборной, заявив, что извиняется перед главным тренером команды Гаретом Саутгейтом.