Форварда «Манчестер Юнайтед» Гринвуда уличили в использовании веселящего газа

В Сети появилось видео, на котором нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд вдыхает веселящий газ, сообщает The Sun.
Ролик был снят в Манчестере несколько недель назад. На видео футболист вдыхает оксид азота из воздушного шарика у губ. Рядом с игроком можно заметить девушку. В ролике Гринвуд также накачивает шарик с помощью баллона.
При вдыхании чистого оксида азота у человека быстро развиваются состояние опьянения и сонливость.
Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден и нападающий Мэйсон Гринвуд ранее были пойманы на нарушении правил карантина. После гостевого матча сборной Англии с Исландией в Лиге наций (1:0) игроки привели девушек в отель, где располагалась команда. Футболистов отстранили от матча со сборной Дании. Гринвуд прокомментировал отстранение от матчей сборной, заявив, что извиняется перед главным тренером команды Гаретом Саутгейтом.
- 13 сентября 2020
-
01:24
-
01:01
-
00:59
-
00:31
-
00:24
-
00:04
-
00:01
- 12 сентября 2020
-
23:54
-
23:45
-
23:36
-
23:24
-
23:20
-
23:05
-
23:00
-
22:48
-
22:39
-
22:35
-
22:29
-
22:25
-
22:17
-
22:08
-
22:07
-
21:54
-
21:52
-
21:39
-
21:22
-
21:21
-
20:58
-
20:50
-
20:38
-
20:19
-
20:11
-
20:08
-
19:53
-
19:31