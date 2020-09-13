«Аталанта» без Миранчука разгромила «Про Сесто» в товарищеском матче

«Аталанта» провела товарищеский матч с «Про Сесто», которая выступает в Серии C. Игра прошла без болельщиков и завершилась разгромной победой «Аталанты» со счётом 4:1.
Как сообщается на официальном сайте клуба, российский полузащитник Алексей Миранчук участие в матче не принимал и работает по индивидуальной программе.
Первый матч в новом сезоне Серии A «Аталанта» проведёт 26 сентября с «Торино».
2 сентября Миранчук подписал контракт с «Аталантой». Футболист взял в новой команде 59-й номер. Сообщалось, что «Аталанта» заплатит за российского хавбека € 14,5 млн.
24-летний Алексей Миранчук – воспитанник «Локомотива». За главную команду Алексей дебютировал 20 апреля 2013 года в матче с «Кубанью». За девять сезонов в составе столичного клуба провёл 228 матчей, забил 43 мяча и отдал 45 голевых передач. В составе «Локомотива» Миранчук — чемпион России и трижды — обладатель Кубка страны. Обладатель Суперкубка страны.
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