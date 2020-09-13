Комментаторы опасаются обвинений в расизме после нового списка запрещённых слов

Комментаторы опасаются обвинений в расизме после новых инструкций, где сказано избегать в работе ряд слов и фраз, сообщает Daily Mail.

По данным источника, на прошлой неделе все ведущие вещательные компании провели для комментаторов тренинг, посвящённый предотвращению расовых предубеждений. В новых инструкциях указано не использовать такие слова, как «лёгкая прогулка, «мелкая грубость», «наглость». Помимо этого, в инструкции не советуют использовать фразу «скорость и мощь», описывая игрока, поскольку это могут интерпретировать, как форму расового стереотипа.

Ранее сообщалось, что на встрече капитанов клубов английской Премьер-лиги было решено, что все игроки и официальные лица будут носить на футболках значок «No Room To Racism» («Нет места расизму») во время матчей сезона-2020/2021.