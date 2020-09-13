Куман попросил руководство «Барселоны» приобрести Салаха

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман попросил руководство клуба приобрести нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, сообщает Daily Express.
По информации источника, чтобы существенно усилить состав, наставник сине-гранатовых намерен сделать хорошее предложение египтянину. Однако отмечается, что каталонцам пока тяжело будет собрать необходимую сумму. Напоминаем, в это трансферное окно «Барселону» может покинуть ряд футболистов.
Салах защищает цвета «Ливерпуля» с 2017 года. В составе красных он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а в минувшем сезоне завоевал титул чемпиона Англии, ставший для клуба первым за 30 лет. В прошедшем розыгрыше Премьер-лиги форвард провёл 34 матча, забил 19 мячей и отдал 10 результативных передач.
В ходе карьеры Мохамед выступал на родине за «Мокавлун», а после переезда в Европу — за «Базель», «Челси», «Фиорентину» и «Рому». В сборную Египта вызывается с 2011 года.
- 13 сентября 2020
-
10:53
-
10:49
-
10:37
-
10:32
-
10:22
-
10:16
-
10:14
-
10:00
-
09:56
-
09:53
-
09:39
-
09:30
-
09:25
-
09:17
-
06:31
-
05:41
-
04:30
-
03:01
-
01:57
-
01:24
-
01:01
-
00:59
-
00:31
-
00:24
-
00:04
-
00:01
- 12 сентября 2020
-
23:54
-
23:45
-
23:36
-
23:24
-
23:20
-
23:05
-
23:00
-
22:48
-
22:39