«Фейеноорд» хочет арендовать Спаича у «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Урош Спаич может перейти в «Фейеноорд» на правах аренды, сообщает De Telegraaf.



По информации источника, на пресс-конференции после вчерашнего матча с «Зволле» главный тренер Дик Адвокат сказал, что к команде в ближайшее время присоединится защитник. Нидерландские СМИ утверждают, что клуб арендует сербского игрока «Краснодара». Контракт Уроша рассчитан до 2023 года.



Спаич присоединился к «Краснодару» в 2018 году. В минувшем сезоне футболист провёл 15 матчей в Российской Премьер-Лиге и забил один гол.



Сербский игрок — воспитанник «Црвены Звезды». Он защищал цвета белградского клуба с 2010 по 2013 год. Затем Спаич выступал за французскую «Тулузу» и бельгийский «Андерлехт».

Защитник «Краснодара» Спаич может быть арендован «Бешикташем»