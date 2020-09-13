«Фейеноорд» хочет арендовать Спаича у «Краснодара»
Защитник «Краснодара» Урош Спаич может перейти в «Фейеноорд» на правах аренды, сообщает De Telegraaf.
По информации источника, на пресс-конференции после вчерашнего матча с «Зволле» главный тренер Дик Адвокат сказал, что к команде в ближайшее время присоединится защитник. Нидерландские СМИ утверждают, что клуб арендует сербского игрока «Краснодара». Контракт Уроша рассчитан до 2023 года.
Спаич присоединился к «Краснодару» в 2018 году. В минувшем сезоне футболист провёл 15 матчей в Российской Премьер-Лиге и забил один гол.
Сербский игрок — воспитанник «Црвены Звезды». Он защищал цвета белградского клуба с 2010 по 2013 год. Затем Спаич выступал за французскую «Тулузу» и бельгийский «Андерлехт».
Защитник «Краснодара» Спаич может быть арендован «Бешикташем»
- 13 сентября 2020
-
10:53
-
10:49
-
10:37
-
10:32
-
10:22
-
10:16
-
10:14
-
10:00
-
09:56
-
09:53
-
09:39
-
09:30
-
09:25
-
09:17
-
06:31
-
05:41
-
04:30
-
03:01
-
01:57
-
01:24
-
01:01
-
00:59
-
00:31
-
00:24
-
00:04
-
00:01
- 12 сентября 2020
-
23:54
-
23:45
-
23:36
-
23:24
-
23:20
-
23:05
-
23:00
-
22:48
-
22:39
Партнерский контент