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«Севилья» может приобрести Маркоса Акунью, которым интересовался «Зенит»

«Севилья» может приобрести Маркоса Акунью, которым интересовался «Зенит»
Футбол / Испания 0

Защитник лиссабонского «Спортинга» Маркос Акунья может продолжить карьеру в испанской Примере, сообщает Marca.

По информации источника, в услугах аргентинского футболиста заинтересована «Севилья». Ожидается, что сумма трансфера составит € 10 млн. Ещё € 2 млн будет выплачено в качестве бонусов. Контракт 28-летнего защитника с испанским клубом будет рассчитан на четыре года.

Напомним, летом 2019 года на Акунью всерьёз претендовал петербургский «Зенит». Однако клубы не договорились о трансфере, поскольку португальцы оценивали аргентинца в € 20 млн.

В сезоне-2019/2020 Акунья принял участие в 36 матчах за «Спортинг», забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи. Действующее соглашение аргентинца с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

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