Стали известны детали контракта Игуаина с «Интер Майами»
Нападающий Гонсало Игуаин, который два дня назад прилетел в Майами, подписал соглашение с местным клубом «Интер Майами» до декабря 2022 года, сообщает итальянский журналист Николо Скира в "Твиттере".
По информации источника, аргентинец будет зарабатывать € 7,5 млн за сезон.
Игуаин выступал за «Ювентус». 32-летний форвард вышел на поле в 149 матчах, забил 66 мячей и отдал 16 результативных передач. В составе «старой синьоры» Гонсало — трёхкратный чемпион Италии, дважды обладатель национального Кубка.
Действующее соглашение нападающего рассчитано до конца сезона-2020/2021. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Игуаина в € 15 млн. В приобретении форварда были заинтересованы «Ньюкасл» и «Фулхэм».
«Приветствуем чемпиона». Игуаин прилетел в Майами
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